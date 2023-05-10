"Рейд 112": входная дверь в квартире загорелась на улице Гончарова

На улице Гончарова произошел пожар. Ровно в полночь в службу 112 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: улица Гончарова, дом 17 корпус 4. По словам жителей дома, загорелась входная дверь в квартире, расположенной на 3 этаже пятиэтажного дома.

На Щелковском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадали 2 человека. Около 04:30 10 мая автомобиль каршеринга совершил наезд на препятствие.

На Северодвинской улице произошел пожар, погибли 3 человека. В 10:52 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по столице поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Северодвинская, дом 13, корпус 1.

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