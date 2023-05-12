09:39 (обновлено 12.05.2023 10:09)Происшествия
Площадь пожара в подмосковном Дзержинском выросла до 2,5 тыс "квадратов"
"Площадь горения покрышек на открытой площадке составляет 2 500 квадратных метров", – говорится в сообщении.
В экстренных службах добавили, что сейчас спасатели предотвращают угрозу перехода огня на три строения.
Между тем прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств и причин возгорания на складе. Также ведомство будет следить за ходом и результатами процессуальной проверки, проводимой по данному факту, передает телеграм-канал прокуратуры.
Информация о возгорании поступила к спасателям в 08:22 по московскому времени. К тушению были привлечены 18 человек и 6 единиц техники. Изначально площадь возгорания составляла 30 квадратных метров.
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