Площадь пожара в подмосковном Дзержинском выросла до 2,5 тыс "квадратов"

Видео: Москва 24

Площадь возгорания покрышек в подмосковном Дзержинском увеличилась до 2,5 тысячи "квадратов". Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС.

"Площадь горения покрышек на открытой площадке составляет 2 500 квадратных метров", – говорится в сообщении.

В экстренных службах добавили, что сейчас спасатели предотвращают угрозу перехода огня на три строения.

Между тем прокуратура взяла под контроль расследование обстоятельств и причин возгорания на складе. Также ведомство будет следить за ходом и результатами процессуальной проверки, проводимой по данному факту, передает телеграм-канал прокуратуры.

Информация о возгорании поступила к спасателям в 08:22 по московскому времени. К тушению были привлечены 18 человек и 6 единиц техники. Изначально площадь возгорания составляла 30 квадратных метров.