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Происшествия

Молодой человек погиб из-за взрыва петарды в квартире в Набережных Челнах

Молодой человек погиб из-за взрыва петарды в квартире в Набережных Челнах

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Молодой человек погиб из-за взрыва петарды в квартире в Набережных Челнах.

Известно, что молодой человек заказал по почте петарды и поджег их в квартире, которую он арендовал на десять суток.

В результате взрыва выбило двери в трех соседних квартирах, кроме того, обрушились межкомнатные перекрытия и поврежден лифт в подъезде. Жителей дома пришлось эвакуировать и отправить в пункты временного размещения. На месте происшествия работают следователи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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