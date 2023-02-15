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Происшествия

Шесть пакетов с янтарем обнаружили у пассажирки в аэропорту Домодедово

Шесть пакетов с янтарем обнаружили у пассажирки в аэропорту Домодедово

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Сотрудники таможенной службы аэропорта Домодедово обнаружили шесть пакетов с янтарем в чемодане россиянки. Общая стоимость найденных бусин, нанизанных на нитки, оценивается в четыре миллиона рублей. Россиянка пыталась вывезти изделия в ОАЭ.

Оперативники установили, что у женщины были сообщники. Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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