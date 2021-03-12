На МКАД в районе Лосиного острова столкнулись два грузовика

Крупная авария произошла на МКАД. На 101-м километре в районе Лосиного острова столкнулись два грузовика.

Сейчас движение по двум полосам у места аварии перекрыто, там образовался серьезный затор. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.