12 февраля, 22:45Происшествия
Новости регионов: в Калининграде обрушилась крыша стоянки для автомобилей
В Калининграде обрушилась крыша стоянки для автомобилей. Внутри в этот момент было припарковано больше десятка машин. У многих авто разбиты стекла и помят кузов.
Скалу взорвали в Челябинской области для строительства дороги. Специалистам пришлось заложить 8 тонн взрывчатки. Работа идет в рамках масштабной реконструкции федеральной трассы Москва – Челябинск.
Во дворах Казани начали тестировать беспилотники для уборки снега. Одна беспилотная машина сможет заменить около 15 уборщиков.
