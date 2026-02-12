Новости регионов: в Калининграде обрушилась крыша стоянки для автомобилей

В Калининграде обрушилась крыша стоянки для автомобилей. Внутри в этот момент было припарковано больше десятка машин. У многих авто разбиты стекла и помят кузов.

Скалу взорвали в Челябинской области для строительства дороги. Специалистам пришлось заложить 8 тонн взрывчатки. Работа идет в рамках масштабной реконструкции федеральной трассы Москва – Челябинск.

Во дворах Казани начали тестировать беспилотники для уборки снега. Одна беспилотная машина сможет заменить около 15 уборщиков.

