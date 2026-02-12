Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 22:45

Происшествия

Новости регионов: в Калининграде обрушилась крыша стоянки для автомобилей

Новости регионов: в Калининграде обрушилась крыша стоянки для автомобилей

В Москве осудили тренера, забиравшего часть призовых у спортсменов с нарушениями слуха

"Московский патруль": рэпера Гуфа вызвали на допрос в суд подмосковного Наро-Фоминска

"Московский патруль": знакомый украл у москвички золотые часы

"Московский патруль": москвичка обвинила бывшего супруга в угрозах и слежке

"Московский патруль": суд назначил 6 лет колонии тренеру, вымогавшему деньги у спортсменов

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 февраля

Хаски погибла из-за удара током от фонарного столба на западе Москвы

Издевавшейся над детьми женщине-опекуну из Подмосковья грозит до 5 лет лишения свободы

Создатель одной из самых известных сект России "Бог Кузя" возобновил деятельность в Москве

В Калининграде обрушилась крыша стоянки для автомобилей. Внутри в этот момент было припарковано больше десятка машин. У многих авто разбиты стекла и помят кузов.

Скалу взорвали в Челябинской области для строительства дороги. Специалистам пришлось заложить 8 тонн взрывчатки. Работа идет в рамках масштабной реконструкции федеральной трассы Москва – Челябинск.

Во дворах Казани начали тестировать беспилотники для уборки снега. Одна беспилотная машина сможет заменить около 15 уборщиков.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоЕкатерина Ефимцева

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика