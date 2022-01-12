Прокуратура проверит видео с издевательствами над школьницей в Ленобласти

Прокуратура начала проверку видео с издевательствами над школьницей в Ленинградской области. Ранее в Сети появился ролик, на котором пять подростков преследуют девочку. Они ее окружают, бьют по лицу и бросают в сугроб. При этом молодые люди выкрикивают оскорбления и говорят, что девочку никто не сможет защитить.

По некоторым данным, у школьницы нет родителей. К расследованию этой истории подключилась детский омбудсмен Ленинградской области Тамара Литвинова, которая назвала такое поведение подростков абсолютной дикостью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.