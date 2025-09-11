Форма поиска по сайту

11 сентября, 16:30

Происшествия

Мужчина угнал самосвал с бывшего места работы в Чите

В Чите задержали мужчину, который угнал самосвал. Грузовик он взял на территории карьера, где ранее работал и откуда его уволили. По данным полиции, доехать до места назначения злоумышленник не смог.

Машина застряла в грязи, после этого мужчина бросил транспорт и пошел пешком. Теперь его ждет суд по статье "Угон". Максимальное наказание составляет до 5 лет лишения свободы.

