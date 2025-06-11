Подростки устроили погром в электричке Фрязево – Москва

В электричке Фрязево – Москва подростки устроили настоящий погром. Молодой человек и девушка разбили окна топором и сняли происходящее на видео, которое позже появилось в Сети.

По данным МВД, сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Законные представители подростков, предположительно их родители, привлечены к административной ответственности.

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