11 июня, 11:15Происшествия
Подростки устроили погром в электричке Фрязево – Москва
В электричке Фрязево – Москва подростки устроили настоящий погром. Молодой человек и девушка разбили окна топором и сняли происходящее на видео, которое позже появилось в Сети.
По данным МВД, сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Законные представители подростков, предположительно их родители, привлечены к административной ответственности.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.