Новости мира: мужчина взял в заложники посетителей банка во Флориде

Мужчина захватил заложников в одном из банков во Флориде (США). Он зашел в отделение и потребовал денег, заявив, что принес с собой взрывчатку. Когда здание окружила полиция, преступник расположился в углу помещения и прикрылся двумя сотрудницами банка. Четким выстрелом снайперу удалось ликвидировать захватчика. Никто из посетителей не пострадал.

Тем временем французский лидер Эммануэль Макрон не планирует подавать в отставку. Распространившиеся сообщения опровергла администрация президента. Они появились в СМИ после того, как Макрон объявил о роспуске парламента страны и досрочных выборах. Накануне партия президента Франции проиграла на выборах в Европарламент. На фоне этого в стране начались массовые беспорядки. На улицы вышли тысячи протестующих, выступающих против ультраправых политиков.

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