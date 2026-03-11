Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 11 марта

Порядка 130 человек ищут детей, пропавших в Звенигороде. Предположительно, подростки могли провалиться под лед. Спасатели и добровольцы продолжают исследовать берега и акваторию Москвы-реки. Им уже удалось обнаружить тело одного ребенка.

Днем в Москве воздух на этой неделе прогреется до плюс 14 градусов. Однако ночью ожидается похолодание. Например, в ночь на 13 и 14 марта из-за переменной облачности и отсутствия осадков столбик термометра опустится до нуля градусов. На фоне потепления снег продолжает активно таять. В связи с этим коммунальные службы готовятся к возможным паводкам.

На востоке Москвы продолжается строительство станции "Гольяново". В результате протяженность Арбатско-Покровской линии увеличится на 2,5 километра. Кроме того, метро станет ближе для 160 тысяч горожан. Для отделки станции специалисты используют российский металл высокого качества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

