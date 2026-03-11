Раненных при атаке на Брянск разместили в центрах Приорова, Бурденко и Пирогова в Москве

Девять человек, пострадавших при атаке на Брянск, доставлены в Москву на лечение, сообщили в Минздраве России. Раненых разместили в центре травматологии и ортопедии имени Приорова, а также в центрах имени Бурденко и Пирогова.

Дорогу они перенесли удовлетворительно. В пути их сопровождали врачи службы медицины катастроф.

Всего на стационарном лечении находятся 29 пострадавших, в их числе – ребенок. Состояние 11 пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней тяжести.

Один пациент выписан из стационара в связи с улучшением состояния, 13 человек получают лечение амбулаторно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.