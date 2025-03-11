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11 марта, 23:30

Происшествия

Новости регионов: в Санкт-Петербурге мусоровоз спровоцировал массовую аварию

Новости регионов: в Санкт-Петербурге мусоровоз спровоцировал массовую аварию

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В Санкт-Петербурге мусоровоз спровоцировал массовую аварию. По данным очевидцев, водитель грузовика на большой скорости въехал в автомобиль, который стоял на светофоре. Тот врезался в машину перед собой. В итоге в ДТП попали шесть легковых автомобилей. Обошлось без пострадавших.

Сноубордисты заблудились на склоне в Красноярском крае и двое суток выживали в тайге. Это произошло в природном парке Ергаки. Двое опытных спортсменов рассказали, что долго изучали трассу и даже облетали ее на дроне. Однако с погодными условиями им не повезло. В итоге они сбились с пути. В общей сложности спортсмены в насквозь мокрой экипировке прошли около 30 километров.

Спасатели продолжают очищать от нефтепродуктов Керченский пролив. По данным МЧС России, с начала работ уже обработали более 384 километров берега. Собрано 150 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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