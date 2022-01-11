Из загоревшегося дома престарелых в Пушкине вывели 48 человек

Дом престарелых загорелся в Пушкине, из горящего здания удалось вывести всех людей. Всего 48 человек, в том числе 13 сотрудников.

По предварительным данным, пострадавших нет. Прокуратура начала проверку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.