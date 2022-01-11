На Алтае произошло массовое убийство лошадей

14:03
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Неизвестные убили более полусотни лошадей в Алтайском крае, сообщает РИА Новости.
9 января в полицию обратился житель Алексеевки Петропавловского района с заявлением, что обнаружил мертвыми 53 свои лошади. Сейчас правоохранители пытаются установить все обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы и исследования.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".
Глава МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян поставил расследование уголовного дела на контроль.
Ранее сообщалось, что два человека получили ранения в результате нападения медведицы в японской префектуре Симанэ. ЧП произошло на участке железной дороги. После того как поступило сообщение о столкновении поезда с медведем, движение было остановлено.
Сотрудники местного муниципалитета вместе с охотниками отправились на место происшествия, чтобы осмотреть его, однако неожиданно на них напала медведица с медвежатами. Один из охотников и сотрудница муниципалитета пострадали. Медведицу застрелил другой охотник.
Неизвестные убили табун лошадей в Алтайском крае
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