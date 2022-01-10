На юге Сахалинской области произошло землетрясение

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Фото: depositphotos/vchalup2
Жители Долинского района Сахалинской области ощутили землетрясение магнитудой 2,9. Об этом в понедельник, 10 января, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Подземные толчки зафиксировали в 09:42 по местному времени.
"Зарегистрировано землетрясение на территории Долинского района, в шести километрах восточнее села Быков. Магнитуда сейсмособытия составила 2,9, глубина – 14 километров", – говорится в сообщении.
Толчки также ощутили жители сел Покровка и Углезаводск, уточнили в ведомстве. По предварительным данным, никто не пострадал. Оперативные группы проводят осмотр зданий и сооружений на предмет выявления возможных повреждений.
Ране сообщалось, что из-за землетрясение обрушился участок Великой Китайской стены длиной порядка двух метров. Инцидент произошел в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу. Магнитуда, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, составила 6,3 балла.
До этого землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Туве. Подземный толчок зафиксировали в 266 километрах юго-восточнее республиканской столицы Кызыла. В эпицентре интенсивность составила 5,3 балла по шкале MSK-64. Он находился примерно в 6–7 километрах от границы с Монголией.
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