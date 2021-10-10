В Москве разыскивают виновных в загрязнении реки Сетунь нефтепродуктами. В настоящее время устанавливается собственник данного водовыпуска.

Нарушителя могут оштрафовать до 50 000 рублей. Подробнее о произошедшем – в сюжете телеканала Москва 24.

