Глава Татарстана прибыл в больницу Набережных Челнов, где находятся пострадавшие в результате падения самолета. Представители экстренных служб рассказали, что раненых планируют отправить на лечение в Москву.

Столичные медики прибудут в республику во второй половине дня. На совместном консилиуме врачи решат, кого из пострадавших можно транспортировать.

Легкомоторный самолет рухнул утром. На борту находились 22 человека, 16 из них погибли. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

