В США произошло покушение на блогера Чарли Кирка

В США произошло покушение на сторонника американского лидера Дональда Трампа и блогера Чарли Кирка.

В политического активиста выстрелили на мероприятии в университете штата Юта. Пострадавшего доставили в больницу. По данным СМИ, он находится в критическом состоянии.

Подозреваемого в нападении задержали, им оказался сторонник демократов. Трамп уже отреагировал на ранение активиста-консерватора, призвав молиться за его здоровье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.