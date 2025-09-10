10 сентября, 23:15Происшествия
В США произошло покушение на блогера Чарли Кирка
В США произошло покушение на сторонника американского лидера Дональда Трампа и блогера Чарли Кирка.
В политического активиста выстрелили на мероприятии в университете штата Юта. Пострадавшего доставили в больницу. По данным СМИ, он находится в критическом состоянии.
Подозреваемого в нападении задержали, им оказался сторонник демократов. Трамп уже отреагировал на ранение активиста-консерватора, призвав молиться за его здоровье.
