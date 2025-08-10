Новости мира: в Кении в ДТП с автобусом погибли 25 человек

В Кении перевернулся автобус. Погибли 25 человек, еще несколько получили травмы. Все возвращались с похорон. По данным полиции, водитель не справился с управлением на опасном повороте, где аварии случаются регулярно.

На японском острове Кюсю активизировался вулкан Симмоэ. Столб дыма поднялся на три километра, а облако пепла распространилось в радиусе 50 километров. Власти объявили третий уровень опасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.