Новости мира: в Кении в ДТП с автобусом погибли 25 человек
В Кении перевернулся автобус. Погибли 25 человек, еще несколько получили травмы. Все возвращались с похорон. По данным полиции, водитель не справился с управлением на опасном повороте, где аварии случаются регулярно.
На японском острове Кюсю активизировался вулкан Симмоэ. Столб дыма поднялся на три километра, а облако пепла распространилось в радиусе 50 километров. Власти объявили третий уровень опасности.
