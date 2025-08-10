Форма поиска по сайту

Новости

Новости

10 августа, 13:30

Происшествия

Новости мира: в Кении в ДТП с автобусом погибли 25 человек

В Сочи может вырасти число жертв поддельного алкоголя

Новости регионов: на Ай-Петри закрыли туристические тропы из-за пожара

Новости мира: в Тель-Авиве тысячи вышли на протест против планов Нетаньяху по Газу

На Ярославском шоссе в Мытищах сгорел автомобиль после ДТП

Новости регионов: более 30 человек госпитализированы после взрыва в Стерлитамаке

Два человека погибли в результате аварии на Ходынском бульваре

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 августа

Новости мира: мощный ливень обрушился на Батуми

Новости регионов: СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Стерлитамаке

В Кении перевернулся автобус. Погибли 25 человек, еще несколько получили травмы. Все возвращались с похорон. По данным полиции, водитель не справился с управлением на опасном повороте, где аварии случаются регулярно.

На японском острове Кюсю активизировался вулкан Симмоэ. Столб дыма поднялся на три километра, а облако пепла распространилось в радиусе 50 километров. Власти объявили третий уровень опасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияДТПза рубежомвидеоМария РыбаковаЮлия Неклесова

