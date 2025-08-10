Форма поиска по сайту

10 августа, 09:45

Происшествия

Новости регионов: на Ай-Петри закрыли туристические тропы из-за пожара

Новости мира: в Тель-Авиве тысячи вышли на протест против планов Нетаньяху по Газу

На Ярославском шоссе в Мытищах сгорел автомобиль после ДТП

Новости регионов: более 30 человек госпитализированы после взрыва в Стерлитамаке

Два человека погибли в результате аварии на Ходынском бульваре

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 августа

Новости мира: мощный ливень обрушился на Батуми

Новости регионов: СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Стерлитамаке

Новости мира: Армения и Азербайджан подписали декларацию об урегулировании конфликта

Полиция задержала пятерых подозреваемых в ограблении "Почты России" на юге Москвы

В Крыму из-за крупного лесного пожара на горе Ай-Петри закрыли туристические тропы и канатную дорогу. Возгорание охватило территорию Ялтинского горно-лесного заповедника. Пожар тушат с земли и воздуха, авиация сбросила уже 60 тонн воды. В операции задействованы более 170 специалистов и 48 единиц техники.

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 10 километров. Шлейф движется в сторону Берингова моря, на его пути находятся два поселка. Жителям рекомендовано оставаться дома при пеплопаде, закрывать окна и двери, а на улице использовать маски или респираторы, смоченные содовым раствором.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

