Новости регионов: на Ай-Петри закрыли туристические тропы из-за пожара

В Крыму из-за крупного лесного пожара на горе Ай-Петри закрыли туристические тропы и канатную дорогу. Возгорание охватило территорию Ялтинского горно-лесного заповедника. Пожар тушат с земли и воздуха, авиация сбросила уже 60 тонн воды. В операции задействованы более 170 специалистов и 48 единиц техники.

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 10 километров. Шлейф движется в сторону Берингова моря, на его пути находятся два поселка. Жителям рекомендовано оставаться дома при пеплопаде, закрывать окна и двери, а на улице использовать маски или респираторы, смоченные содовым раствором.

