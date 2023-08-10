Опубликованы первые фото Лады Дэнс из больницы

Попавшая в ДТП певица Лада Дэнс общается с родными и близкими, в настоящее время медики решают вопрос о ее реабилитации и назначении косметических операций. Об этом Москве 24 сообщил директор Лады Дэнс Сергей Пудовкин.

По его словам, самое главное – это реабилитация певицы и отсутствие тяжелых последствий. Ранее он также заявлял, что по итогам экспертизы водитель, который вез Ладу Дэнс, был в адекватном состоянии, однако транспортная компания не обеспечила меры безопасности. В отношении нее будет подан иск за причинение ущерба на сумму 12 миллионов рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.