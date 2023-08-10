Москвичей пригласили на фестиваль локального бизнеса "Неспальный район"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве проходит фестиваль "Неспальный район", посвященный деятельности столичного локального бизнеса. В рамках мероприятия гости смогут ознакомиться с их работой, сообщает портал мэра и правительства города со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Посетить фестиваль можно до 3 сентября. Он развернется на 21 площадке, где гостей ждут презентации, мастер-классы и тематические экскурсии. Сергунина отметила, что малые и средние предприятия помогают жителям города решать бытовые вопросы, предоставляют возможности для отдыха и саморазвития.

"Из небольших компаний формируется необходимая для комфортной жизни инфраструктура. Благодаря фестивалю бизнес представит свои товары и услуги непосредственно целевой аудитории", – поделилась вице-мэр.

В каждом из районов будет представлен свой состав участников, который покажет структуру предпринимательства за пределами центра Москвы. Самым распространенным направлением стали развивающие программы для детей. Так, в образовательные и спортивные участки ребят пригласили 26% локальных организаций. 22% осуществляют деятельность в индустрии фитнеса, а 12% – в сфере красоты.

Например, в Марьине открылось более 10 спортивных студий, в Митине – порядка 30 детских развивающих центров. Локальное предпринимательство также будет представлено продуктовыми магазинами, кафе и ресторанами, маркетинговыми и консалтинговыми агентствами. Отмечается, что в последнее время больше всего субъектов МСП было выявлено на юге, юго-востоке и востоке Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что развитие социального бизнеса стало заметной тенденцией в столице. По словам мэра, не так давно муниципальные власти решили расширить поддержку этого вида предпринимательства. Сейчас в Москве деятельность осуществляют более 46 тысяч социально ориентированных компаний.

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