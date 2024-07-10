Мужчина оскорбил девушку и выгнал ее из вагона метро в Москве

Мужчина набросился на девушку из-за внешности в московском метро. Пассажир оскорблял ее, а затем заставил выйти из вагона. Потерпевшая сняла нападки на видео и передала полицейским на станции.

По словам девушки, мужчине не понравилась ее прическа – короткие, крашеные волосы. Увидев девушку в компании ее друга в вагоне, он начал громко материться, оскорблять и преследовать молодых людей на глазах у остальных пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.