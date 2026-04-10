Мощный циклон оставил Северо-Курильск без электричества

На Курильские острова обрушился мощный циклон. Особенно сильно пострадал Северо-Курильск: скорость ветра достигала 60 метров в секунду. Стихия повалила опоры ЛЭП, повредила дорожные знаки, крыши и фасады зданий. Большая часть города осталась без электричества.

Сейчас погода наладилась, аварийные бригады устраняют последствия. В первую очередь энергоснабжение восстановили в школе и детском саду. Работы на сетях продолжаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.