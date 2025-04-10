Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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10 апреля, 22:15

Происшествия

Новости регионов: уголовное дело заведено после нападения на полицейских в Обнинске

Новости регионов: уголовное дело заведено после нападения на полицейских в Обнинске

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В Обнинске задержали мужчину, который напал на сотрудников ГАИ. Неизвестный сообщил полицейским, что в машине во дворе дома сидит пьяный человек. Когда инспекторы подошли, тот вышел и начал угрожать им предметом, похожим на пистолет. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае превысила 40 тысяч гектаров. Об этом сообщили в МЧС. Сейчас действуют 36 очагов. К тушению привлекли вертолет и пожарных парашютистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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