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10 апреля, 16:45

Происшествия

Новости регионов: понтонный мост сорвало потоком воды в Кузбассе

Новости регионов: понтонный мост сорвало потоком воды в Кузбассе

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В Кузбассе потоком воды сорвало мост, на котором были люди. По предварительной информации, никто не пострадал. В СМИ сообщается, что выход на переправу через Томь был закрыт, однако жители региона переходили на другой берег по ней, несмотря на запрет. В Кемеровской области уже начались подтопления, вода добралась до десятков домов и дачных участков.

В Оренбург привезли водоналивные дамбы – это конструкции из прочного композитного материала. Они позволяют быстро организовать надежную инженерную защиту от затопления. Самолетом МЧС доставили три километра таких заграждений. Они должны сдержать поток воды. На данный момент высота воды в реке Урал у Оренбурга выросла до 1 010 сантиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Паводки в России
происшествиярегионывидеоРоман КарловКсения Чепенко
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