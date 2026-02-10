Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 февраля

Пожарные потушили открытый огонь в жилом доме в центре Москвы. Работы на месте ЧП продолжаются. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

В частном детском саду Коммунарки в Москве подопечных укладывали спать силой. Один из таких случаев попал на видео. Воспитателя уже уволили.

В Роскомнадзоре подтвердили, что начали постепенно ограничивать работу Telegram. По данным ведомcтва, мессенджер не принял реальных мер для борьбы с мошенниками. Эксперты не исключают полную блокировку.

