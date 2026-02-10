Форма поиска по сайту

10 февраля, 11:15

Происшествия

МВД объявило в федеральный розыск участницу покушения на генерала Алексеева

Машина сгорела на внутренней стороне МКАД

Новости регионов: землетрясение магнитудой 4,8 балла произошло недалеко от Новороссийска

В Сети появились кадры, на которых агрессивная лиса напала на рыбака

Землетрясение произошло в Краснодарском крае

Новости мира: вулкан Майон начал извергаться на Филиппинах

Неизвестный сломал нос девушке в московском метро за отказ дать ему денег

В "Роскосмосе" показали ракету "Протон-М" на старте космодрома Байконур

Следственные эксперименты начались по делу о покушении на генерала Алексеева

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 февраля

МВД объявило в федеральный розыск участницу покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве. Фотография Зинаиды Серебрицкой появилась в базе розыска. Ее разыскивают по статье Уголовного кодекса, она не уточняется.

Двоих ее сообщников, Любомира Корбу и Виктора Васина, уже задержали. По данным ФСБ, Серебрицкая сбежала из России. Она снимала квартиру рядом с домом Алексеева. За день до преступления женщина вылетела в Стамбул из аэропорта Внуково.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествиягородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

