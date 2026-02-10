МВД объявило в федеральный розыск участницу покушения на генерала Алексеева

МВД объявило в федеральный розыск участницу покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве. Фотография Зинаиды Серебрицкой появилась в базе розыска. Ее разыскивают по статье Уголовного кодекса, она не уточняется.

Двоих ее сообщников, Любомира Корбу и Виктора Васина, уже задержали. По данным ФСБ, Серебрицкая сбежала из России. Она снимала квартиру рядом с домом Алексеева. За день до преступления женщина вылетела в Стамбул из аэропорта Внуково.

