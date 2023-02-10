Полиция задержала мошенников, которые инсценировали аварии в Подмосковье

В Московской области задержали мошенников, которые, по версии следствия, инсценировали аварии. Неоднократно судимая пенсионерка разработала схему преступлений и вовлекла в криминальный бизнес шеф-повара сети московских ресторанов и 17-летнего подростка.

По данным следствия, мошенники ездили на внедорожнике премиум-класса с поврежденным боковым зеркалом по дорогам Домодедовского округа и подстраивали ДТП. Они обгоняли водителя, снижали скорость, а когда тот начинал их объезжать, бросали в машину какой-нибудь мелкий предмет. Дальше к якобы инциденту подключались подставные полицейский и работник автосервиса. Так пострадавший переводил на карту десятки тысяч рублей.

Следствие предварительно установило причастность мошенников к шести криминальным эпизодам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.