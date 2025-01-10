Новости регионов: пожар произошел на заводе с ацетоном в Ленинградской области

В Ленинградской области произошел крупный пожар на заводе по производству ацетона. Открытое горение ликвидировано. Площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров. Пострадавших нет, рабочие успели эвакуироваться. Прокуратура начала проверку.

В Ногинске Московской области полиция выявила нелегальный цех по производству конфет. В помещении обнаружили более 20 нелегальных мигрантов из Латинской Америки. Каждому из них назначили штраф в 5 тысяч рублей с последующим выдворением. Полиция расследует действия работодателя.

Сильный снегопад парализовал движение в Сургуте. Видимость на дорогах плохая, а на подъездах к городу введены ограничения для транспорта. Отменены авиарейсы.

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