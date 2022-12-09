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Происшествия

От горящего гипермаркета OBI в Химках остались несущие конструкции каркаса

От горящего гипермаркета OBI в Химках остались несущие конструкции каркаса

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В подмосковных Химках загорелся крупный ТЦ. Пожарным пока не удается остановить огонь. Как сообщили в экстренных службах, тушение осложняется особенностями конструкции здания и обрушением кровли.

По словам очевидцев, в какой-то момент в здании прогремели несколько мощных взрывов. После этого строение начало просто разваливаться. От гипермаркета OBI остались только несущие конструкции каркаса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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