Воробьев заявил, что ситуация с пожаром в ТЦ "Мега Химки" находится под контролем

Фото: телеграм-канал "Воробьёв LIVE"

Ситуация с пожаром в торговом центре "Мега Химки" находится под контролем. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, в причинах пожара разбираются спасатели, сотрудники прокуратуры и правоохранители. Кроме того, на месте происшествия находятся зампредседателя правительства Роман Каратаев и глава города Дмитрий Волошин. Воробьев добавил, что они координируют действия.

Главной задачей он назвал безопасность жителей. По его словам, необходимо убедиться в том, что огонь не перекинется на соседние здания.

"А также эвакуация машин – часто люди на ночь оставляют автомобили на парковке ТЦ, дал команду позаботиться об их сохранности", – написал губернатор Московской области.

Воробьев поведал, что тушение осложняется наличием горючих и лакокрасочных материалов. Он добавил, что особенностью является конструктивная специфика здания.

Пожар в гипермаркете OBI в торговом центре "Мега Химки" начался в 05:59 пятницы, 9 декабря. После возгоранию присвоили четвертый из пяти рангов сложности.

Позже в OBI произошло обрушение на площади 5 тысяч квадратных метров. В результате погиб один человек, а здание почти полностью разрушилось, от него остались только несущие конструкции.



Площадь пожара в ТЦ "Мега Химки" выросла до 7 тысяч "квадратов"

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