Екатеринбурженка сломала позвоночник, снимая тренд для соцсетей

В Екатеринбурге 32-летняя жительница сломала позвоночник, принимая участие в вирусном тренде из социальных сетей. Его суть заключается в балансировке на неустойчивых предметах в обуви на высоких каблуках.

Женщина поставила на столешницу кастрюлю с банкой детской смеси и попыталась встать на эту конструкцию, но упала. В результате врачи диагностировали у нее перелом и предписали носить корсет в ближайшие три месяца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.