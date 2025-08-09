Форма поиска по сайту

09 августа, 10:00

Происшествия

Екатеринбурженка сломала позвоночник, снимая тренд для соцсетей

В Екатеринбурге 32-летняя жительница сломала позвоночник, принимая участие в вирусном тренде из социальных сетей. Его суть заключается в балансировке на неустойчивых предметах в обуви на высоких каблуках.

Женщина поставила на столешницу кастрюлю с банкой детской смеси и попыталась встать на эту конструкцию, но упала. В результате врачи диагностировали у нее перелом и предписали носить корсет в ближайшие три месяца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья ЕрмаковаКсения Поликарпова

