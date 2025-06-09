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09 июня, 12:58

Происшествия

Новости мира: одномоторный пассажирский самолет разбился в США

Новости мира: одномоторный пассажирский самолет разбился в США

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В американском штате Теннесси разбился одномоторный пассажирский самолет. На борту находились около 20 человек вместе с экипажем – все получили травмы. Судно принадлежало местному частному аэроклубу и везло любителей прыжков с парашютом. Авария произошла в момент взлета, самолет не смог подняться и упал вблизи аэродромных построек. Причиной назвали внезапную остановку двигателя.

Тем временем шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая направлялась на судне "Мадлин" в сектор Газа с гуманитарной миссией, обвинила израильские власти в похищении. Ранее корабль, подплывший к берегам Газы был окружен военными квадрокоптерами и вертолетами, а затем на него распылили неизвестное вещество. Позже Израиль заявил, что все, кто находился на борту отправлены в свои родные страны, а единственной целью Тунберг была организация медиапровокации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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