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09 июня, 07:15

Происшествия

Силы ПВО уничтожили ночью 49 беспилотников над российскими регионами

Силы ПВО уничтожили ночью 49 беспилотников над российскими регионами

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Силы ПВО уничтожили ночью 49 беспилотников над российскими регионами. По 13 над территориями Курской и Нижегородской областей, по 9 – над Воронежской и Орловской, по 2 – в Брянской области и Чувашской Республике, 1 – над Белгородской областью.

Помимо этого, ночью временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова, сообщили в Росавиации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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