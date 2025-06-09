Силы ПВО уничтожили ночью 49 беспилотников над российскими регионами. По 13 над территориями Курской и Нижегородской областей, по 9 – над Воронежской и Орловской, по 2 – в Брянской области и Чувашской Республике, 1 – над Белгородской областью.

Помимо этого, ночью временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова, сообщили в Росавиации.

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