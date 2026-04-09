В Дагестане подтоплена 1 тысяча домов

В Дагестане остается подтопленными 1 тысяча домов. Об этом сообщает МЧС. Там продолжает бушевать непогода. На смену проливным дождям в регион пришли снегопады.

Сотни домов остались без электричества. Особенно пострадали жители горных сел, где снег тает и образует потоки, которые смывают все на своем пути. Местные фермеры рассказывают, что из-за паводков погибает скот.

Сильные дожди, снег, и ветер с порывами до 27 метров в секунду продолжатся в республике до конца недели.