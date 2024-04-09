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09 апреля, 07:45

Происшествия

Новости регионов: режим ЧС ввели в Курганской области из-за паводка

Новости регионов: режим ЧС ввели в Курганской области из-за паводка

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В Курганской области ввели режим ЧС регионального уровня из-за паводка. Как заявили власти региона, будут подтоплены свыше 50 населенных пунктов, больше всего грозит опасность поселкам в пойме реки Тобол. Уровень воды в ней, по данным Росгидромета, прогнозируется 11 метров и выше. В области уже развернули порядка 80 пунктов временного размещения.

Уровень воды в Урале у Орска снизился, но, по данным на 9 апреля, пока превышает опасную отметку. В затопленном Орске уровень воды пошел на спад, однако ситуация остается сложной. Известно, что в городе подтоплены почти семь тысяч жилых домов, из них эвакуировали порядка двух с половиной тысяч человек. Причиной затопления стал прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Паводки в России
происшествиярегионывидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
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