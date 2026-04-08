Новости регионов: жилые дома затопило из-за прорыва дамбы в Алтайском крае

Жилые дома затопило из-за прорыва дамбы и ледяного затора в Бийском районе Алтайского края. Людей из опасной зоны эвакуировали и доставили в пункт временного размещения. Спасатели начали взрывать лед на реке Бия, укреплять насыпи и расчищать водостоки, чтобы минимизировать последствия половодья.

В селе под Нижним Тагилом размыло плотину, в результате обрушилась часть дороги. Движение по дамбе перекрыто, угрозы подтопления частных домов нет. Вода подтопила дома и дачи во Владимире, подъезд к опасным участкам ограничен. Дорожные службы доставили мешки с песком для укрепления защитных конструкций.

