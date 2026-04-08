Пожар полностью уничтожил склад бумажной компании в Калифорнии. ЧП произошло в городе Онтарио в 50 километрах от Лос-Анджелеса. Загорелось здание, где хранились горючие материалы.

В это время на предприятии находились 20 сотрудников. Все они успели выйти из горящего склада, никто не пострадал. Само строение огонь уничтожил полностью. По подозрению в поджоге полицейские арестовали одного из сотрудников склада.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.