Новости регионов: движение поездов в Вязьме приостановили из-за обрушения моста

В Смоленской области в городе Вязьма обрушился мост. Обломки упали на железнодорожные пути. Из-за этого пришлось остановить движение поездов на участке Вязьма – Семлево. В момент ЧП на путепроводе находились два автомобиля. По данным МЧС, погибла женщина, еще пять человек попали в больницу.

Тем временем в Тольятти произошел пожар на прогулочном судне. Как сообщили в МЧС, загорелись каюты на двух палубах. Огонь охватил 200 квадратных метров. К данной минуте пожар удалось потушить. Погибших и пострадавших нет.

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