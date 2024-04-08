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Новости

08 апреля, 20:00

Происшествия

Новости регионов: движение поездов в Вязьме приостановили из-за обрушения моста

Новости регионов: движение поездов в Вязьме приостановили из-за обрушения моста

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Пожар вспыхнул на прогулочном судне в Тольятти

В Смоленской области в городе Вязьма обрушился мост. Обломки упали на железнодорожные пути. Из-за этого пришлось остановить движение поездов на участке Вязьма – Семлево. В момент ЧП на путепроводе находились два автомобиля. По данным МЧС, погибла женщина, еще пять человек попали в больницу.

Тем временем в Тольятти произошел пожар на прогулочном судне. Как сообщили в МЧС, загорелись каюты на двух палубах. Огонь охватил 200 квадратных метров. К данной минуте пожар удалось потушить. Погибших и пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоЕкатерина Фоменко
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