Роспотребнадзор выясняет причины госпитализации 12 пенсионеров в пансионате под Москвой

В Троицком административном округе Москвы Роспотребнадзор проводит проверку в пансионате для пожилых людей. Поводом стали сообщения в социальных сетях о госпитализации как минимум 12 постояльцев учреждения, расположенного в деревне Пенино.

У всех пациентов зафиксированы симптомы, схожие с отравлением или острой респираторной вирусной инфекцией. Специалисты ведомства начали эпидемиологическое расследование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.