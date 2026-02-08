08 февраля, 21:15Происшествия
Роспотребнадзор выясняет причины госпитализации 12 пенсионеров в пансионате под Москвой
В Троицком административном округе Москвы Роспотребнадзор проводит проверку в пансионате для пожилых людей. Поводом стали сообщения в социальных сетях о госпитализации как минимум 12 постояльцев учреждения, расположенного в деревне Пенино.
У всех пациентов зафиксированы симптомы, схожие с отравлением или острой респираторной вирусной инфекцией. Специалисты ведомства начали эпидемиологическое расследование.
