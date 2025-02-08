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Новости

08 февраля, 16:30

Происшествия

Новости мира: россиянка едва не погибла при попытке сделать селфи на скале в Турции

Новости мира: россиянка едва не погибла при попытке сделать селфи на скале в Турции

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Спасатели потушили пожар в строящемся здании на Михалковской улице

Взрыв газового баллона произошел в здании на Михалковской улице

Поездка в горы в турецкой Анталье обернулась для 28-летней россиянки инцидентом. При попытке сделать эффектную фотографию у обрыва, девушка потеряла равновесие и сорвалась со скалы. Туристка чудом осталась жива, отделавшись только травмой ноги. В настоящее время она находится в больнице.

Между тем в Буэнос-Айресе река окрасилась в красный цвет. Специалисты пытаются выяснить причины такого необычного явления. По одной из версий, в воду могли попасть химикаты, по другой, это – следы отходов из ближайшей свалки. Пробы воды уже направили на анализ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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