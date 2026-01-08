Новости регионов: у отравившихся в Сочи детей диагностировали норовирус

В Роспотребнадзоре по итогам лабораторных исследований сообщили, что у группы детей, почувствовавших себя плохо в Сочи, выявлен норовирус 2-го генотипа. Ведомство заявило, что риск дальнейшего распространения этой инфекции минимальный.

В Кемерово при пожаре в частном доме были спасены 17 собак. Пять человек успели покинуть горящее здание до приезда спасателей. Животным потребовалась помощь специалистов МЧС. В результате происшествия никто не пострадал.

