Туроператоры рассчитывают на безвизовый транзит для туристов из РФ, застрявших в Японии

Туроператоры рассчитывают на безвизовый транзит для более 500 российских туристов, застрявших на круизном лайнере в Японии. Для того, чтобы люди смогли выйти на берег, владелец судна должен сделать запрос японским властям. Туристы приобрели дорогостоящие путевки, копили на них несколько лет, но круиз, который должен был закончиться в Шанхае, внезапно прервался недалеко от Токио.

Администрация судна добавила бесплатные услуги и пообещала по 400 долларов компенсации, чтобы снизить недовольство пассажиров. Российское посольство активно работает над возвращением соотечественников домой, но проблема заключается в отсутствии у туристов японской визы, без которой невозможно сойти на берег.

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