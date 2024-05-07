Новости мира: воздушный шар с людьми упал на жилые дома в Литве

На западе Литвы недалеко от Клайпеды на жилые дома упал воздушный шар с пассажирами. Как рассказали очевидцы, шар начал резко терять высоту над селом, задевая крыши домов и обрывая линии электропередачи. В итоге он застрял в деревьях. Семь человек, которые находились в гондоле, получили травмы. Их госпитализировали.

Тем временем в Нью-Йорке прошел ежегодный бал Met Gala, на ковровой дорожке которого собираются звезды фэшн- и киноиндустрий, стремящиеся впечатлить прессу экстравагантными нарядами. Отдельного внимания в 2024 году удостоилось платье, в котором было невозможно ходить, и платье из фольги.

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