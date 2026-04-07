Подростков, сбивших пенсионера на электросамокате, нашли и оштрафовали на 100 тыс рублей

Подростков, которые на электросамокате сбили пенсионера и скрылись, нашли и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил столичный Дептранс.

Случай произошел в столичном Чертанове, и он далеко не единичный. Чтобы дисциплинировать пользователей и быть уверенными в том, что за рулем находится взрослый человек, сервисы могут внедрить верификацию через портал "Госуслуги". Механизм уже обсуждают с Минцифры.

