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Новости

07 апреля, 14:15

Происшествия

ДТП на Кутузовском проспекте могло произойти из-за подрезания другим автомобилем

ДТП на Кутузовском проспекте могло произойти из-за подрезания другим автомобилем

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На Кутузовском проспекте водитель "Газели", занимавшийся доставкой, не справился с управлением и съехал в пешеходный переход у станции метро "Парк Победы". По предварительной информации, его подрезал другой автомобиль – пытаясь уйти от столкновения, мужчина сбил защитный блок.

В момент аварии рядом находились пешеходы – женщина успела увести спутника в сторону, что помогло избежать возможных жертв. Водитель выбрался из машины самостоятельно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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