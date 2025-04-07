ДТП на Кутузовском проспекте могло произойти из-за подрезания другим автомобилем

На Кутузовском проспекте водитель "Газели", занимавшийся доставкой, не справился с управлением и съехал в пешеходный переход у станции метро "Парк Победы". По предварительной информации, его подрезал другой автомобиль – пытаясь уйти от столкновения, мужчина сбил защитный блок.

В момент аварии рядом находились пешеходы – женщина успела увести спутника в сторону, что помогло избежать возможных жертв. Водитель выбрался из машины самостоятельно.

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