Спасатели вытащили "Газель" из подземного перехода у "Парка Победы"

Столичные спасатели завершили эвакуацию грузовой "Газели", которая утром влетела в подземный переход у станции метро "Парк Победы". Машину вытащили на улицу, полностью освободив лестницу первого выхода.

Перед этим специалисты МЧС промыли транспортное средство от моторных жидкостей и демонтировали его грузовую часть с помощью подъемника. Метро работает в штатном режиме.

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