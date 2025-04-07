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07 апреля, 09:15

Происшествия

Спасатели вытащили "Газель" из подземного перехода у "Парка Победы"

Спасатели вытащили "Газель" из подземного перехода у "Парка Победы"

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Столичные спасатели завершили эвакуацию грузовой "Газели", которая утром влетела в подземный переход у станции метро "Парк Победы". Машину вытащили на улицу, полностью освободив лестницу первого выхода.

Перед этим специалисты МЧС промыли транспортное средство от моторных жидкостей и демонтировали его грузовую часть с помощью подъемника. Метро работает в штатном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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