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07 февраля, 09:15

Происшествия

Два автомобиля столкнулись с большегрузом на Лужнецкой эстакаде в Москве

Два автомобиля столкнулись с большегрузом на Лужнецкой эстакаде в Москве

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Две легковушки столкнулись с большегрузом на внешней стороне Лужнецкой эстакады. Информация о пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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